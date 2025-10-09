Rom e abusivi allontanati da Stazione Metro Fermi dalla Polizia Municipale di Collegno

Nei giorni scorsi la Polizia Municipale di Collegno ha effettuato un intervento nei pressi della Stazione Metro Fermi, volto all'allontanamento di una ventina di soggetti di nazionalità estera, senza fissa dimora sul territorio nazionale, che avevano realizzato precari accampamenti con tende da campeggio e teli, utilizzati per il pernotto, sia in alcune aree prative di proprietà privata, che nei parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico presenti nell'area.

L’operazione, che segue quella già effettuata a fine luglio nel corso della quale, per altro, era stato sequestrato un camper, è avvenuta al termine del periodo di osservazione, necessario per identificare compiutamente tutti i soggetti che gravitavano nell'area, ed è stata condotta nel rispetto delle persone coinvolte e in collaborazione con altri uffici comunali, anche in risposta ad alcune segnalazioni pervenute dai residenti e da cittadini preoccupati per la situazione di degrado e di sicurezza della zona.

L’intervento ha interessato anche cinque furgoni utilizzati dai soggetti, tutti maggiorenni, per dimorarvi abusivamente. Gli occupanti, a seguito della diffida consegnatagli, si sono allontanati spontaneamente. Importante, a tal fine, è stata l'azione di informazione sui rischi legali che gli occupanti correvano perpetrando quel comportamento, anche grazie a documenti scritti nella lingua della nazione di appartenenza, per garantire una comunicazione efficace e rispettosa.

L’azione si è resa necessaria per tutelare il decoro urbano, la sicurezza dei cittadini e la salubrità degli spazi pubblici e privati. Nei prossimi giorni, verrà richiesto ai proprietari delle aree interessate di provvedere al completamento della pulizia e del ripristino delle aree.

Ringraziando l’operato metodico della Polizia Municipale, il Sindaco Matteo Cavallone ha anche voluto sottolineare come: “L’Amministrazione continuerà a promuovere percorsi di inclusione e accompagnamento, nella convinzione che la vera sicurezza di quella zona nasca dalla necessità di riqualificare quelle aree ormai da troppo tempo abbandonate dalle proprietà private”.