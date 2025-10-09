Tragedia sulla strada, muore il conducente di un trattore dopo lo scontro con un camion

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 ottobre 2025, a Piobesi Torinese, in via Del Mare 52. Intorno alle 15, un trattore si è ribaltato dopo un violento impatto con un altro mezzo, un camion che lo avrebbe tamponato. Il conducente del trattore, Frontino Piola di Carignano, conosciuto come Aldo, 73 anni, è rimasto schiacciato dal peso del veicolo ed è deceduto sul colpo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, ancora al vaglio. La circolazione è rimasta temporaneamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti.