Collegno, per i 25 anni di attività Pattern Group inaugura il suo nuovo quartier generale alle porte di Torino

In occasione del suo venticinquesimo anniversario, Pattern Group inaugura a Collegno il nuovo quartier generale. "Un traguardo che testimonia non solo la solidità industriale e la capacità di visione del Gruppo, ma anche una scelta controcorrente rispetto al settore - si legge in una nota ufficiale -. In un contesto caratterizzato da forte incertezza, il Gruppo Pattern ha confermato integralmente i propri investimenti pluriennali, rafforzando l’impegno sul territorio e rinnovando la fiducia nelle prospettive di crescita di lungo periodo".



“Questo stabilimento - dice Fulvio Botto, Co-Fondatore e Socio di Maggioranza di Pattern - è il simbolo del coraggio con cui venticinque anni fa siamo partiti in un piccolo garage in Umbria e della stessa forza con cui oggi continuiamo a investire, anche quando il settore rallenta. Non abbiamo mai smesso di credere in questo sogno e in questo territorio, che è l’anima della nostra storia e il cuore del nostro futuro". E Franco Martorella, Co-Fondatore e Socio di Maggioranza di Pattern, aggiunge: “Tutto di questa sede racchiude un pezzo del nostro percorso: la passione per la progettazione, la fiducia nelle persone e la responsabilità verso l’ambiente e la comunità. Inaugurare questo spazio significa dare forma a un’idea di impresa che non arretra di fronte alle difficoltà, ma che le trasforma in occasione di crescita e di futuro condiviso".

Dal 2000, anno in cui Fulvio Botto e Franco Martorella fondarono nella prima sede Pattern a Gubbio (Umbria) con l’obiettivo di unire ricerca stilistica, ingegnerizzazione e produzione per il lusso, il Gruppo ha intrapreso un percorso di crescita costante. La passione imprenditoriale e lo sguardo sempre rivolto al futuro hanno permesso di diventare partner strategico dei più importanti marchi internazionali, distinguendosi per l’attenzione al prodotto e l’innovazione nei processi.

Quello che era un sogno si è trasformato a partire dal 2001 in un’avventura imprenditoriale radicata a Torino, città di origine in cui sono tornati, per costruire il proprio futuro insieme a un piccolo team animato da energia e visione. Nel tempo, ogni nuovo ingresso ha portato competenze e passione, trasformando il progetto iniziale in un’impresa condivisa. Il 2012 segna l’ingresso di Luca Sburlati, oggi CEO del Gruppo, che ha saputo unire una visione di crescita condivisa con Franco e Fulvio alla managerialità e struttura organizzativa, consolidando il posizionamento del Gruppo fino alla quotazione in Borsa Italiana nel 2019. Un traguardo che ha confermato la solidità e il coraggio del percorso intrapreso, la scelta di restare indipendenti credendo fortemente nel proprio percorso di crescita industriale. Negli ultimi anni Pattern ha accelerato la propria espansione, ampliando competenze e sedi operative, fino a diventare un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale.

La rapida espansione degli ultimi anni ha reso quindi naturale la scelta di una nuova sede: una “casa” funzionale, moderna e sostenibile, un complesso nato su un’area complessiva di oltre 22.000 metri quadrati, che ospita uffici, laboratori produttivi e logistici, magazzini e aree di servizio.