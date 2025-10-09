Bonus Vesta, AVS: "Nessun dato su ordine arrivo beneficiari ed esclusi. Va annullato"

È ancora polemica sul Bonus Vesta, con Alleanza Verdi Sinistra che incalza di nuovo l'assessore alle Politiche Sociali Maurizio Marrone e chiede di annullare la procedura. "Su queste basi - chiariscono le consigliere Alice Ravinale, Giulia Marro e Valentina Cera - è impossibile distribuire i voucher".

"Non esiste l'elenco dei beneficiari"

Dopo aver ricevuto decine e decine di segnalazioni di mamme e papà che alle 00.01 del 20 settembre (orario del click day), si erano trovate oltre 20.000 persone davanti in coda, AVS ha chiesto l'elenco anonimo dei beneficiari.

Un documento che però "non esiste". Dell’ordine della coda, dell’orario di arrivo di ciascun soggetto che ha potuto poi presentare la domanda e di tutti quelli che sono rimasti fuori "non c’è traccia".

La piattaforma per la gestione delle richieste era privata e la Regione ha pagato solo per questo servizio "quasi 200mila euro".

"A fronte di quanto emerso, l’unica cosa sensata da fare è annullare la penosa lotteria di Vesta del 20 settembre e chiedere scusa alle famiglie piemontesi. Ci aspettiamo che Cirio e Marrone, a cui chiederemo conto delle gravi irregolarità della procedura nel consiglio di martedì, lo facciano senza dover attendere l’esito di giudizi o procedure europee sull’utilizzo dei fondi" concludono Ravinale, Cera e Marro.