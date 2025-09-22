Voucher Vesta, Marrone: "Nel 2026 raddoppiamo le risorse. Premiamo gli italiani"

Dopo le polemiche di sabato, dove in molti hanno attaccato la Regione definendo la misura "Una lotteria notturna per pochi", l'assessore alle Politiche Sociali Maurizio Marrone annuncia: "Raddoppieremo le risorse di Vesta”.

Nella notte tra venerdì e sabato, tramite la piattaforma online, sono state assegnati in poco meno di mezz'ora 10 milioni di euro a 10.000 famiglie piemontesi. Stanziamenti che le mamme ed i papà, sempre più in lotta con il caro vita, possono usare per pagare: il nido, ma anche le gite scolastiche, i centri estivi, pre e post scuola. Se quindi sono molti quelli che hanno ottenuto il bonus, altrettanti sono rimasti esclusi.

E centinaia di persone, con la minoranza in testa, hanno contestato sia la carenza di budget che le modalità di assegnazione. Con persone in attesa nel pieno della notte per ottenere il voucher, senza nessun criterio di assegnazione. Oggi però arriva la risposta di Marrone, promotore e grande sostenitore della misura.

“Vesta - commenta - ha dimostrato quello che sosteniamo da tempo, le famiglie vogliono avere bambini e poterli iscrivere serenamente alla scuola materna che preferiscono o ad un attività sportiva o culturale". La Regione Piemonte ha quindi deciso di raddoppiare le risorse dal 2026 e "sugli anni a venire, mantenendo la modalità del click day che si è dimostrata vincente".

Il prossimo anno saranno quindi 20 milioni, così come nel 2027. Il 90% di domande finanziate è di cittadini italiani e soltanto il 2% di extracomunitari.

"Chi prova nostalgia dei vecchi bandi, quelli dove il cittadino era costretto ad aspettare mesi per avere un riscontro alla propria domanda e poi si vedeva scavalcato dall’ultimo arrivato, o chi addirittura ha provato ad organizzare richieste di massa con cittadini extracomunitari per consumare i voucher prima che arrivassero alle famiglie italiane, sappia che la nostra rivoluzione nel capo delle politiche sociali è appena iniziata, e sarà tricolore” conclude Marrone.