Il Toro oltre la Red Bull, intanto c'è la data per il Robaldo: "Quattro campi aperti il 7 gennaio, spogliatoi e tribune il 20"

" Le contestazioni non sono questione che riguardano il Comune, ma solo i tifosi. E non mi pronuncio ". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo , dribbla le polemiche in salsa granata di questi giorni.

Questo nonostante i timori di una frenata ai lavori: " I rallentamenti non hanno influito sul cronoprogramma dei lavori. Tutto il settore giovanile inizierà il 2025 sul campo del Robaldo, uno dei due capisaldi della Cittadella granata in città" , prosegue il primo cittadino.

L'altro, come è noto, è lo stadio. "Per l'Olimpico-Grande Torino è nota la vicende delle ipoteche che gravano sulla proprietà del Comune. Sono un fardello e un condizionamento per i progetti futuri, c'è un lavoro in corso per superare questa problematica. Il sogno è di vedere il Torino con uno stadio in piena gestione".