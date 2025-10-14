Nuovi cestini al parco Peccei: un passo avanti per l’ambiente

Sono arrivati più di dieci nuovi cestini al parco Aurelio Peccei, su richiesta della Circoscrizione 6.

I nuovi cestini verranno utilizzati per sostituire quelli più datati e per potenziare la raccolta dei rifiuti nelle aree più frequentate del parco, in particolare nelle zone delle collinette verdi con le panchine, spesso oggetto di abbandoni di bottiglie di birra, mozziconi di sigaretta e altri rifiuti vari.

Un passo avanti per la tutela dell'ambiente





Un’operazione che rappresenta un passo avanti concreto per la tutela e la cura dell’ambiente urbano, migliorando la fruibilità del parco per tutti i cittadini.



“Piccoli interventi come questo migliorano la qualità degli spazi pubblici e il senso di comunità. Un ambiente pulito è un bene di tutti, e tutti possiamo contribuire a mantenerlo tale” spiegano il presidente della circoscrizione 6, Valerio Lomanto e la coordinatrice al Verde, Giulia Zaccaro, che hanno lavorato con il settore Ambiente del Comune e Amiat Gruppo Iren. “Speriamo che i cittadini, anche i più svogliati, possano apprezzare il gesto e fruirne al meglio. Auspichiamo di vedere tutti i rifiuti nei cestini e non più per terra” concludono.