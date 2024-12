TFF, domani tornano in scena tutti i film premiati: ecco dove e quando vederli

Il Torino Film Festival si è appena concluso e già i film che più sono stati apprezzati da pubblico e critica tornano in sala. Domani, domenica 1° dicembre, il Tff sarà infatti ancora protagonista con la proiezione di tutte le pellicole premiate.

Il programma dei film in programmazione è appena stato diffuso. I biglietti sono acquistabili come sempre online sul sito del Torino film festival oppure direttamente alle casse del cinema Massimo.

Ecco l'elenco dei film programmati:

MASSIMO 1

ore 14.30

MADAME IDA di Jacob Møller (Danimarca, 2024, DCP, 115’)

ore 17.00

VENA di Chiara Fleischhacker (Germania, 2024, DCP, 116’)

ore 19.30

HOLY ROSITA di Wannes Destoop (Belgio, 2024, DCP, 90’)

ore 21.30

PONYBOI di Esteban Arango (Usa, 2024, DCP, 103’)



MASSIMO 2

ore 17.30

L’AIGUILLE di Abdelhamid Bouchnack (Tunisia/Francia/Arabia Saudita, 2024, DCP, 115’)

ore 20.00

WALTZING WITH BRANDO di Bill Fishman (Usa, 2024, DCP, 104’)

ore 22.15

DISSIDENT di Stanislav Gurenko, Andriy Al’ferov, (Ucraina, 2024, DCP, 93’)



MASSIMO 3

ore 15.30

KIDS di Larry Clark (Usa, 1995, DCP, 91’)

Per la Giornata Mondiale contro l'AIDS

ore 17.45

WALK IN di Haneol Park (Corea del Sud, 2024, DCP, 15’)

THE RETURN OF THE PROJECTIONIST di Orkhan Aghazadeh (Francia/Germania, 2024, DCP, 87’)

ore 19.45

FIRE DRILL di Maximilian Willwock (Germania, 2024, DCP, 21’)

I’M NOT EVERYTHING I WANT TO BE di Klára Tasovská (Repubblica Ceca/Slovacchia/Austria, 2024, DCP, 90’)

ore 22.00

THE BRINK OF DREAMS di Nada Riyadh, Ayman El Amir (Egitto/Francia/Danimarca/Qatar/Arabia Saudita, 2024, DCP, 102’)