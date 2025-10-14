Bullismo e cyberbullismo, il Piemonte non resta a guardare: approvato il nuovo piano triennale

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il nuovo Piano triennale 2025-2027 per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo , fortemente voluto dal Vicepresidente e Assessore all’Istruzione e al Merito Elena Chiorino.

Un atto politico e concreto che conferma la volontà delle istituzioni in Piemonte di non voltarsi dall’altra parte, ma di rafforzare la rete educativa e sociale che protegge i più giovani e li aiuta a crescere in un ambiente sano, fondato sul rispetto e sulla responsabilità.

Il Piano, elaborato da un tavolo tecnico multidisciplinare che ha coinvolto istituzioni, mondo scolastico e realtà educative del territorio, prevede interventi diffusi in tutte le province piemontesi, attraverso iniziative educative, laboratori esperienziali e percorsi formativi volti a promuovere il benessere scolastico, la valorizzazione delle diversità e la prevenzione delle discriminazioni.

Ma l’azione della Regione Piemonte per contrastare questo odioso fenomeno non si limita al piano: fa infatti parte dell’offerta formativa il bando di contrasto al bullismo e cyberbullismo. Con un investimento complessivo di 280.000 euro, 40.000 in più rispetto all’anno precedente, la Regione Piemonte sceglie di rafforzare l’azione di prevenzione, potenziando gli strumenti a disposizione delle scuole e di chi ogni giorno lavora accanto ai ragazzi. Ogni istituto potrà ricevere fino a 5.000 euro per attivare progetti sull’uso consapevole del digitale, la formazione degli insegnanti o percorsi di educazione alla legalità e al rispetto.

«Ogni episodio di bullismo - dal più grande all’apparentemente più piccolo - rappresenta una ferita che non possiamo ignorare» dichiara Elena Chiorino, Vicepresidente e Assessore all’Istruzione e al Merito della Regione Piemonte. «Il Piemonte sceglie di reagire, di agire, di educare. Con questo Piano vogliamo essere accanto a studenti, famiglie e insegnanti, offrendo strumenti concreti e dando un segnale chiaro: la scuola deve essere un luogo sicuro, in cui ogni ragazzo si senta accolto, valorizzato e mai solo. Prevenire significa educare. Ed educare al rispetto è la prima forma di libertà e di giustizia».