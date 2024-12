Incendio nella casa del custode occupata abusivamente ad Aurora: spente le fiamme e posti i sigilli

Un incendio nel pomeriggio di oggi, sabato 30 novembre, ha messo fine all'occupazione abusiva di una casa del custode. I fatti sono avvenuti al civico 31 di via Aosta nel quartiere di Aurora. L'allarme è stato lanciato dai residenti dopo aver sentito odore di fumo provenire dallo stabile.

Come conferma Patrizia Alessi, consigliera di Fratelli d'Italia in settima circoscrizione, giunta in sopralluogo con il collega di partito Domenico Giovannini, la casa è occupata da qualche tempo. "Un odore infernale proveniva dall'intero - è il suo commento - qui erano accumulati materassi, masserie, cibo. Per fortuna l'incendio è avvenuto nel pomeriggio, altrimenti poteva essere una tragedia".



A seguito delle operazioni di spegnimento sull'alloggio sono stati posti i sigilli da parte delle forze dell'ordine.