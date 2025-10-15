I giovani vigonesi aiutano la popolazione di Gaza con scatole arcobaleno

Si possono trovare sul bancone di 47 negozi di Vigone le scatole color arcobaleno preparate dai bambini della Pro loco Junior per una raccolta fondi dedicata ai bisogni alimentari della popolazione della Striscia di Gaza. “Periodicamente con i giovani affrontiamo il tema della pace con iniziative come la raccolta alimentare per i profughi ucraini nel 2022. Vogliamo aiutare i ragazzi ad avere uno sguardo di speranza facendo qualcosa di utile” spiega la presidente della Pro loco Paola Salvai.

L’idea è nata dopo una riunione tra adulti vigonesi per parlare della situazione nella Striscia di Gaza: “Ci siamo collegati a questa iniziativa e abbiamo voluto dare un riscontro concreto ai problemi emersi durante l’incontro grazie alle testimonianze dirette ascoltate quella sera” sottolinea Salvai.

I ragazzi della Pro loco Junior hanno prima realizzato dei disegni sulla pace da esporre nella bacheca sotto i portici, poi hanno creato le scatole per le donazioni, distribuite tra i negozianti. “Tra un paio di settimane faremo un primo bilancio sulla cifra raccolta e decideremo a quale associazione destinarla, potrebbe essere il Sermig, con cui abbiamo già collaborato per l’Ucraina, oppure Medici senza frontiere” aggiunge. Anche dopo la prima donazione le scatole rimarranno comunque sui banconi dei negozi per continuare la raccolta nelle settimane successive.