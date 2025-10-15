Levante torna live: la tappa a Venaria Reale lunedì 11 maggio 2026

A distanza di due anni dal tour nel 2024 che, dopo il concerto evento in Arena di Verona del 2023, l’ha vista calcare i palcoscenici dei più importanti teatri italiani, Levante è pronta a tornare finalmente dal vivo con un tour completamente rinnovato.

Si intitola "Dell’amore - Club Tour 2026" il nuovo progetto live della cantautrice siciliana, che segna il suo invocato ritorno al contatto diretto con il pubblico.

“Quella nei club è la dimensione dal vivo a cui da tempo desideravo tornare e che ho sempre amato: nei club più che altrove si ha la sensazione che il concerto prenda vita insieme al pubblico” spiega Levante.

La tappa torinese sarà al Teatro Concordia di Venaria Reale, lunedì 11 maggio 2026.