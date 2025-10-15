Distretti del commercio: in Piemonte 30 milioni di investimenti

Si è svolto martedì 15 ottobre presso la sede della Città metropolitana di Torino l’incontro “Commercio e distretti, un patto per lo sviluppo”, promosso da Confesercenti Torino e Provincia. L’appuntamento ha fatto il punto sull’esperienza dei Distretti del Commercio, realtà nate per valorizzare le attività di vicinato e sostenere la competitività urbana.



“La presenza dei negozi di vicinato è un presidio fondamentale contro lo spopolamento – ha sottolineato Sonia Cambursano, consigliera metropolitana per lo sviluppo strategico –. Il nostro obiettivo è far continuare a vivere i territori e in questo i distretti del commercio sono nostri grandi alleati. Auspichiamo che si integrino sempre più con le altre politiche di sviluppo locale.”

“Lo strumento dei distretti è una delle innovazioni più importanti di questi anni – ha aggiunto il vicesindaco Jacopo Suppo –. Nelle nostre comunità anche un solo negozio fa la differenza per la qualità della vita. Con la regia della Città metropolitana potremo consolidare le collaborazioni e creare nuove opportunità di crescita condivisa per il futuro.”



Oggi in Piemonte sono attivi 94 distretti che hanno generato oltre 30 milioni di euro di investimenti, di cui 8 milioni a fondo perduto. Tra gli interventi, quelli di Giancarlo Banchieri (Confesercenti Piemonte), Massimiliano Cipolletta (Camera di Commercio di Torino) e del docente del Politecnico di Milano Luca Tamini. Le conclusioni sono state affidate al presidente nazionale di Confesercenti Nico Gronchi, che ha ribadito l’importanza del commercio locale come leva di rigenerazione urbana.