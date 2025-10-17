Più acqua sul camion degli Aib di Frossasco per proteggere e aiutare la Val Noce

Sarà presentato domenica 19 ottobre alle 9,30 in piazza Vittorio Veneto a Frossasco il nuovo camion del corpo dei volontari Aib.

“Si tratta di un mezzo dalla portata di 14,5 litri che va a sostituire quello precedente da 2 mila - spiega il presidente Aib, Roberto Fusco -. Servirà le zone di tutta la Val Noce cioè, Roletto, Cantalupa e Frossasco, in caso di incendi, per interventi di protezione civile o mancanza d’acqua. Può infatti trasportare acqua potabile e dispone di rubinetti da cui riempire le bottiglie”.

Per poter acquistare il mezzo, il corpo volontari ha dovuto vendere due dei mezzi del suo parco macchine: “Oltre al nuovo camion, abbiamo a disposizione un fuoristrada per il trasporto persone e un altro mezzo da mille litri d’acqua più trasporto di sette persone”.

A oggi, l’associazione conta 15 volontari, ma in passato ce ne sono stati anche meno: “L’età varia dai 18 ai 60 anni. E siamo sempre alla ricerca di nuovi elementi in squadra”.