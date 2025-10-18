Meteo: weekend di tempo stabile sul Torinese, ma da lunedì ombrelli di nuovo aperti

Un temporaneo rinforzo dell'alta pressione manterrà condizioni stabili nel fine settimana, tuttavia il sole farà capolino difficilmente perché anche se i modelli mostrano cieli sereni su gran parte delle nostre zone, almeno in Piemonte non mancheranno ancora nuvolosità stratiforme o nebbie al mattino che potrebbero dissolversi durante la giornata. Rapida perturbazione lunedì con piogge, anche se concentrate soprattutto nella zona sud del Piemonte.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi e domani, sabato 18 e domenica 19 ottobre

Dopo il cielo a tratti molto nuvoloso di ieri, graduali rasserenamenti da est, che dovrebbero mantenersi anche per la giornata odierna e la domenica mattina. Dal pomeriggio di domani aumento della nuvolosità alta per l'arrivo di una perturbazione.

Temperature stazionarie e in linea con il periodo. Le massime saranno comprese tra 18 e 21 °C. Le minime tra 11 e 12°C. Venti in generale assenti o deboli nordorientali.

Lunedì 20 ottobre

Passaggio di una rapida perturbazione con cielo molto nuvoloso o coperto al mattino, dal pomeriggio piogge e temporali sparsi con interessamento maggiore della Liguria, Piemonte meridionale e orientale che contribuiranno a ripulire un po' l'aria dagli inquinanti. Miglioramento dalla nottata. Temperature in calo nelle massime per via delle piogge, minime ancora stazionarie.

Da martedì 21 ottobre

Le correnti in quota si disporranno dai quadranti occidentali, per cui ci aspettiamo un tempo più variabile anche se senza precipitazioni significative. Temperature in leggero aumento.

