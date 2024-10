Lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo nel Pinerolese per ‘Cucine da incubo’

Lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo è nel Pinerolese per registrare una puntata di ‘Cucine da incubo’, il format in onda su Sky e Now. Stamattina era al mercato delle cavagne di piazza Roma a Pinerolo e ieri con la troupe ha pranzato alla Nicchia di Cavour. Dalle indiscrezioni si sta occupando del restyling di una pizzeria di Bricherasio, come prevede la trasmissione: Cannavacciuolo infatti fa il consulente di locali che si vogliono rilanciare o vogliono cambiare immagine e menù.

“Ieri è stato a pranzo da noi con la troupe e abbiamo fatto assaggiare prodotti del territorio come il Ramìe di Giro di Vite e l’olio di Santa Caterina – racconta Franco Turaglio, patron della Nicchia –. È un onore che tra tanti ristoranti, abbiano scelto noi”. Non sono mancate due battute con lo chef a fine pasto, scherzando mi ha detto: “La cucina si fa con i grandi prodotti, con la materia prima di qualità… e in cucina possiamo sempre rovinarli”.