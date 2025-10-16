In arrivo una nuova area cani in corso Galileo Ferraris: sarà pronta a marzo

La prima area cani di Torino centro aprirà - si spera - a marzo 2026. I residenti della zona centrale della città da anni chiedono un nuovo spazio dedicato ai propri amici a quattro zampe e finalmente la richiesta sembra vedere la fine. Già nel 2023 la Circoscrizione 1 aveva approvato una mozione di Grazia Poggio sulla realizzazione di questa area di sgambamento in corso Galileo Ferraris di fronte a via Revel, sopra al parcheggio interrato.

Il decisivo contributo dello sponsor

Dopo quasi quattro anni l'intervento sarà realizzato, dopo aver preso in esame altri giardini, dopo ricerca di sponsor - l'accordo è stato firmato a inizio ottobre con Arcaplanet - e dopo analisi tecniche di fattibilità. Durante l'ultimo consiglio di circoscrizione Enrico Tamburini, coordinatore della Commissione ambiente, ha risposto all'interpellanza presentata dalla stessa Poggio, che chiedeva novità, e sostenuta dai consiglieri Badini Confalonieri e Filippi.

Definito il cronoprogramma

Dagli uffici dell'assessorato al verde è quindi arrivato il cronoprogramma aggiornato: a fine novembre è previsto l'affidamento dei lavori, a dicembre l'apertura del cantiere, fine lavori a febbraio e a marzo 2026 il collaudo e la consegna alla Città.

Si sono detti soddisfatti, dopo aver atteso a lungo, la consigliera Poggio, che da anni porta avanti le voci dei residenti che chiedono un luogo dove poter liberare i propri amici a quattro zampe nel centro della città e il coordinatore Tamburini, che ha interloquito con la Città per dotare la Circoscrizione 1 di una seconda area cani.