La droga scorre da Torino a Beinasco: in manette cinque spacciatori

Due persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato, a Torino, nei pressi del ponte Carpanini, in zona Borgo Dora. La prima è stata vista dagli agenti della Squadra Mobile torinese maneggiare un oggetto voluminoso di colore scuro.

Lancia la droga

Una volta che i poliziotti si sono avvicinati l’uomo, un quarantasettenne marocchino, ha lasciato cadere il pacchetto che si è fermato sulle sponde fiume. Gli agenti lo hanno recuperato, scoprendo che si trattava di hashish per un peso di circa 100 grammi.

Droga nascosta

Nella stessa zona è stato arrestato un altro cittadino marocchino, di 28 anni. L'extracomunitario aveva nascosto la droga in diversi posti: nei pressi di un palo della cartellonistica stradale, sotto le foglie di un albero e dietro la ruota posteriore di un’auto parcheggiata. Complessivamente i poliziotti hanno sequestrato oltre 40 grammi di hashish.

Un terzo cittadino marocchino è stato arrestato in via Livorno. Prima di procedere ad un controllo di avventori di un locale, gli agenti hanno visto un trentaquattrenne allontanarsi a bordo di un monopattino. Il cittadino straniero è stato fermato e trovato in possesso di cocaina e 350 euro in contanti.

Spacciatore in manette a Beinasco

Un italiano di 25 anni è stato arrestato a Beinasco dopo una segnalazione, tramite l’App YouPol. Nel corso della perquisizione, a casa del venticinquenne sono stati sequestrati: una cinquantina di grammi di marijuana, una pianta dello stesso tipo di stupefacente e il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Il ragazzo è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, per aver aggredito uno dei poliziotti.

Infine, un cittadino libico di 19 anni è stato arrestato a Torino in via Foligno. A casa del giovane gli agenti hanno trovato anche una quindicina di grammi di cocaina, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento delle dosi.