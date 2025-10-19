Ancora un investimento in Corso Orbassano, l’incrocio continua ad essere pericoloso

Incidente questa mattina, domenica 19 ottobre, poco dopo le 9 in corso Orbassano, nei pressi del ristorante Delfino Blu, all’angolo con via Don Grazioli. Un uomo è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali. La persona soccorsa da equipe medico sanitario del 118 è stata poi trasportato all’ospedale Mauriziano. Le sue condizioni non sono gravi. Per la gestione della viabilità e i rilievi del caso è intervenuta la Polizia Locale.

L’attraversamento è da tempo oggetto di lamentele da parte dei residenti, che chiedono interventi per migliorare la sicurezza in quel tratto di strada. Un luogo non nuovo ad incidenti, anche gravi, avvenuti sulle strisce in un punto ritenuto molto pericoloso. Il tema è stato più volte sollevato sui banchi della Circoscrizione 2. In passato ne è stata anche proposta la cancellazione.