Concerti in Santa Pelagia: musica e cinema muto si incontrano nel concerto di Ludovico Bellucci

La stagione concertistica di Santa Pelagia prosegue all’insegna del dialogo tra la musica e gli altri linguaggi artistici, confrontandosi in questa occasione con la Settima Arte.

La rassegna Intrecci Musicali presenta, il 23 ottobre alle ore 21, La Musica del Mito, un evento in cui le prime pellicole dell’epoca “mitica” del cinema muto si incontrano con le partiture sonore di periodi musicali altrettanto leggendari, grazie al pianoforte del giovane compositore torinese Ludovico Bellucci, da tempo impegnato in una personale rilettura in chiave moderna delle opere del passato.

Film muti d’epoca musicati dal vivo daranno vita a un vero e proprio reenactment delle pratiche di proiezione e sonorizzazione originali: un cine-concerto che immerge il pubblico nel contesto storico e sociale degli Anni Dieci, offrendo la proiezione integrale dei film accompagnata da musiche inedite, eseguite dal vivo e concepite per valorizzarne lo sviluppo narrativo, i vissuti interiori dei protagonisti, gli eventi e il carattere storico delle vicende rappresentate.

Sul grande schermo scorrono le immagini di due capolavori del cinema muto italiano:

Didone abbandonata di Luigi Maggi (1910), ispirato al celebre mito virgiliano, racconta con sorprendente sensibilità visiva il dramma amoroso della regina di Cartagine, restituendo in pochi minuti tutta la forza tragica dell’epopea classica. Le musiche, eseguite in prima assoluta, dialogano con le immagini per amplificare il pathos e la tensione emotiva del racconto.

La caduta di Troia di Giovanni Pastrone (1911), considerato una delle prime grandi produzioni del cinema italiano, mette in scena con ambizione epica la guerra e la distruzione della città omerica, anticipando lo stile spettacolare che renderà celebre il regista di Cabiria.

La serata è realizzata in collaborazione con il Conservatorio “G. Verdi” di Torino e la Cineteca Nazionale del Museo del Cinema di Torino.

La Musica del Mito è un’occasione unica per riscoprire il fascino originario del cinema muto nella suggestiva cornice settecentesca del Coro di Santa Pelagia, dove farsi trasportare in un viaggio tra mito, immagini e suono, in cui la musica restituisce vita e voce alla memoria visiva del passato.