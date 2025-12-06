Videomapping, luminarie e proiezioni animate: si accende il Natale con 'Moncalieri in luce'

Moncalieri in luce ha acceso il Natale nella Città del Proclama. Da una settimana le luminarie avevano già illuminato vie e borgate, da strada Genova a corso Roma, da via Cavour a via Sestriere, ma nella serata di oggi, 6 dicembre, il videomapping è tornato a illuminare piazza Vittorio Emanuele, il cuore pulsante di Moncalieri, con una narrazione fiabesca caratterizzata da spettacoli di luci in cui spiccano i colori del Natale e proiezioni animate.
Non solamente il centro storico
L'appuntamento durerà per un mese, fino al 6 gennaio 2026, coinvolgendo non solo il centro storico. Tutti giorni, dalle ore 17 all’1 di notte (il 24 e 31 dicembre fino alle 2.30), anche il ponte dei Templari, l'arco di Porta Navina e il Castello Reale prenderanno vita attraverso scenografi giochi di luce e proiezioni artistiche. Luci che si affiancano ad un calendario di eventi che accompagneranno moncalieresi e visitatori attraverso luci, musica e atmosfere festive in tutta la città.
La novità del Boschetto di Natale
La grande novità di questo 2025 è il Boschetto di Natale, uno spazio verde illuminato sul modello di quello realizzato in Piazzetta Reale a Torino, che punta a creare un bosco urbano magico, per vivere ancora meglio la magia delle feste, con intorno delle panchine per potersi godere lo spettacolo. L'accensione in questo caso è prevista la sera dell'Immacolata.
"Portare il Natale nelle strade e nelle piazze significa creare occasioni per incontrarci, vivere la città e stringerci anche nel periodo più magico dell'anno", ha dichiarato il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna.
E mentre è iniziato il conto alla rovescia per il via di "Presepi dal mondo", la mostra torna la mostra che riunisce natività provenienti da diversi Paesi, che dal 13 dicembre sarà ospitata nella sede della Famija Moncalereisa, nel centro storico e lungo le vie commerciali di Moncalieri tornano anche i Babbi Natale itineranti, che animeranno la città nei weekend fino al 24 dicembre. Per saperne di più cliccare su visitmoncalieri.it.