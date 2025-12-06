Videomapping, luminarie e proiezioni animate: si accende il Natale con 'Moncalieri in luce'

Moncalieri in luce ha acceso il Natale nella Città del Proclama. Da una settimana le luminarie avevano già illuminato vie e borgate, da strada Genova a corso Roma, da via Cavour a via Sestriere, ma nella serata di oggi, 6 dicembre, il videomapping è tornato a illuminare piazza Vittorio Emanuele, il cuore pulsante di Moncalieri, con una narrazione fiabesca caratterizzata da spettacoli di luci in cui spiccano i colori del Natale e proiezioni animate.

Non solamente il centro storico

L'appuntamento durerà per un mese, fino al 6 gennaio 2026, coinvolgendo non solo il centro storico. Tutti giorni, dalle ore 17 all’1 di notte (il 24 e 31 dicembre fino alle 2.30), anche il ponte dei Templari, l'arco di Porta Navina e il Castello Reale prenderanno vita attraverso scenografi giochi di luce e proiezioni artistiche. Luci che si affiancano ad un calendario di eventi che accompagneranno moncalieresi e visitatori attraverso luci, musica e atmosfere festive in tutta la città.

La novità del Boschetto di Natale

La grande novità di questo 2025 è il Boschetto di Natale, uno spazio verde illuminato sul modello di quello realizzato in Piazzetta Reale a Torino, che punta a creare un bosco urbano magico, per vivere ancora meglio la magia delle feste, con intorno delle panchine per potersi godere lo spettacolo. L'accensione in questo caso è prevista la sera dell'Immacolata.

"Portare il Natale nelle strade e nelle piazze significa creare occasioni per incontrarci, vivere la città e stringerci anche nel periodo più magico dell'anno", ha dichiarato il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna.