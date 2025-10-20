Sotto lo stesso cielo. La musica che include: al via il festival diffuso tra Barriera e Aurora

Prosegue il suo percorso di inclusione sociale e valorizzazione delle diversità il festival Sotto lo stesso cielo. La musica che include, ideato da Lingotto Musica in coproduzione con Fondazione Sermig – Arsenale della Pace. Giunta al secondo anno, la rassegna si articola dal 24 al 26 ottobre in un lungo weekend di concerti, conferenze e altre attività a ingresso gratuito negli ambienti dell’Arsenale della Pace, nei luoghi di cura, nelle chiese e nei mercati di prossimità dei quartieri torinesi Aurora e Barriera di Milano.

Il ciclo si apre venerdì 24 ottobre alle 10, nella sala d’attesa del reparto oncologico dell’Ospedale Cottolengo, dove alcuni ensemble del Laboratorio del Suono - Sermig si esibiranno per pazienti, familiari e personale sanitario allo scopo di offrire conforto attraverso il potere lenitivo della musica. Segue, alle 20.30, il concerto che vedrà protagonisti il mezzosoprano Laura Capretti e il pianista Sandro Zanchi nella Chiesa di San Vincenzo De’ Paoli e Sant’Antonio Abate. La scaletta spazia dalle più celebri pagine della letteratura liederistica europea fra Otto e Novecento, su liriche di poeti come Goethe e Eichendorff, fino a brani di compositori contemporanei quali Giacomo Gozzini e Giancarlo Facchinetti, ispirati ai versi di Alda Merini ed Eugenio Montale.



Sabato 25 ottobre la programmazione continua alle 11.00 a Porta Palazzo con Dodo & Charlie, il funambolico duo formato dall’armonicista Edoardo Belcastro e dal chitarrista Carlo Prandi. La loro performance, con interventi dal blues al country e dallo swing al rock and roll, trasformerà la piazza del Mercato Centrale in un vibrante palcoscenico. La Basilica di Maria Ausiliatrice sarà invece lo scenario del concerto fra repertorio classico e jazz che, alle 20.30, ospiterà l’Orchestra Giovanile dell’Arsenale della Pace diretta da Mauro Tabasso insieme al trombettista Vincenzo Deluci, al pianista Lino Mei e al contrabbassista Camillo Pace.



La giornata conclusiva, domenica 26 ottobre, si svolgerà interamente presso gli spazi del Sermig - Arsenale della Pace. Alle 18, nella Biblioteca del Sermig il prof. Gerardo Manarolo, Docente di Tecniche Musicoterapiche presso l’Università di Genova e la Scuola di Psicoterapia Istituzionale, terrà un incontro di approfondimento sulla musicoterapia e sui percorsi di cura. Alle 20.30 seguirà il recital tutto beethoveniano della pianista pluripremiata Martina Consonni, che proporrà le 6 Bagatelle op. 126 e le Sonate op. 109 e 110, concepite dal maestro di Bonn quasi in completa sordità.