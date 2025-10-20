La paura corre sul tram: controllori Gtt minacciati con la pistola sul 4 dopo aver chiesto il biglietto

La paura corre sul tram 4. Questa mattina due controllori della Gtt sono stati minacciati con una pistola da due passeggeri, a cui avevano chiesto di vedere il biglietto. Fortunatamente l'arma si è poi rivelata essere giocattolo, ma in un primo momento nessuno si era accorta fosse finta.

L'episodio

A raccontare l'episodio in Sala Rossa il consigliere della Lega Giuseppe Catizone: sul punto anche il M5S ha presentato un'interpellanza, dopo aver raccolto alcune segnalazioni. L'episodio si è verificato questa mattina intorno alle 8.10, quando i due controllori sono saliti a bordo della vettura 6.027.

In via XX Settembre la coppia di dipendenti Gtt ha chiesto ai due passeggeri di mostrare il biglietto: questi, per tutta risposta, hanno estratto la pistola dalla giacca per poi infilare l'arma nei pantaloni.

Coppia in manette

Gli aggressori sono scesi alla fermata 247 Bertola, per poi allontanarsi. I controllori sono riusciti ad avvertire una vigilessa, che ha fatto intervenire la Polizia di Stato. Gli agenti sono arrivati tempestivamente, arrestando la coppia malviventi.

Un episodio che, il capogruppo del M5S Andrea Russi, definisce di "una gravità inaudita". Il consigliere della Lega Giuseppe Catizone ha chiesto di "garantire più sicurezza ai controllori, anche attraverso una strumentazione adeguata e moderna, come avverrà da gennaio con le bodycam che non risolveranno il problema ma serviranno da deterrente".