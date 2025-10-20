 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 20 ottobre 2025, 09:16

World Press Photo 2025: l’incontro con Cinzia Canneri, unica italiana tra i vincitori del concorso

Venerdì 24 ottobre

World Press Photo 2025: l’incontro con Cinzia Canneri, unica italiana tra i vincitori del concorso

Venerdì 24 ottobre alle 18 World Press Photo ospita l’incontro con Cinzia Canneri, unica italiana tra i vincitori di quest’anno del concorso internazionale. Il suo progetto è stato premiato tra quelli «a lungo termine»: Canneri ha infatti seguito le vite di alcune donne in fuga dal regime repressivo in Eritrea e dal conﬂitto in Etiopia. L’incontro, moderato da Chiara Priante, è in programma nel Salone d’onore dell’Accademia Albertina delle Belle Arti, via Accademia Albertina 6, con ingresso gratuito.


Insieme a lei, Meseret Hadush, etnomusicologa nata e cresciuta in Etiopia, ceo e fondatrice di HIWYET TIGRAY Charity Association, attivista contro la violenza di genere, operatrice umanitaria. Vincitrice del Bremen Solidarity Award 2025, Hadush è stata il riferimento di Canneri nel Tigray e le ha permesso di svolgere il suo lavoro sul posto.

Ha dedicato la sua vita a difendere la dignità e a favorire la guarigione di donne e bambini colpiti dal conflitto nel Tigray dal 2020. Hadush è anche la fondatrice di Hewyet, un’organizzazione dedicata alla guarigione dal trauma e alla ricostruzione delle vite dopo una violenza sessuale. Inoltre, ha collaborato con organizzazioni come Stand Speak Rise Up for Women per portare le storie delle sopravvissute sulla scena internazionale.

 

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium