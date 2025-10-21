La carica dei 400 per Mirafiori, Lo Russo: "Buona notizia, a breve incontreremo l'ad di Stellantis Filosa"

Quattrocento nuove assunzioni a Mirafiori per produrre la Fiat 500 ibrida, con due turni a partire da febbraio dell’anno prossimo. È questa la novità annunciata ieri dal ceo di Stellantis, Antonio Filosa, durante l’incontro con i sindacati che si è svolto a Torino nel pomeriggio di ieri.

Un tema, quello dei nuovi ingressi nello stabilimento di Torino Sud, che sarà al centro di un confronto tra il sindaco Stefano Lo Russo e lo stesso Filosa. "Abbiamo in calendario di vederci - ha spiegato il primo cittadino in radio -. Credo che il piano si basi sul raggiungimento della capacità produttiva di Mirafiori, a 100mila veicoli della 500 ibrida. Auspichiamo che questo modello possa andare sul mercato ed essere venduto".

E tornando alle 400 assunzioni, Lo Russo ha poi aggiunto: "È una buona notizia: credo sia opportuno confrontarsi con il nuovo Ad, per verificare come si inserisca nel piano industriale di Stellantis. Erano tanti anni che non c'erano annunci di assunzioni a Mirafiori". "Dal punto di vista relazionale, mi sembra si sia partiti con il piede giusto, con una dimensione di dialogo con le istituzioni: questo è un cambio di passo rispetto al vecchio vertice, positivo e nuovo", ha concluso.