L’innovazione continua a spiccare il volo con Apr

È un hub dove le innovazioni diventano soluzioni per il volo. L’Apr stamattina, martedì 21 ottobre, nel suo stabilimento di via Incerti 10, nell’area industriale della Porporata di Pinerolo, ha inaugurato il nuovo Centro per l’integrazione e il testing dei prodotti dedicati all’aviazione e allo spazio.

“Apr è nata 27 anni fa ed eravamo un gruppo di persone con una smisurata passione per la meccanica di precisione. Da costruttori di parti a disegno siamo diventati fornitori di equipaggiamenti e sottosistemi meccanici e meccatronici” indica l’evoluzione Andrea Romiti, ceo e fondatore assieme al padre Armando.

I mercati di riferimento sono aerospazio, aviazione ed energia. Il nuovo centro permetterà di lavorare sulle idee e integrare e testare le innovazioni, riducendo i rischi tecnici per i clienti.

Alla cerimonia di stamattina hanno partecipato autorità politiche come l’assessore regionale Andrea Tronzano e il sindaco Luca Salvai ed esponenti del mondo dell’aerospazio come Maurizio De Mitri, presidente del Distretto aerospaziale del Piemonte, e Walter Cugno, past Vice President di Thales Alenia Space,

Durante il suo intervento, Romiti ha sottolineato l’importanza di un investimento che conferma il legame con il territorio e sottolineato come l’azienda può contare sul contributo di diversi giovani: i dipendenti infatti sono 90 e l’età media è di 38 anni.