Giardino Chignoli, sgomberata l’area occupata abusivamente

Dopo un lungo periodo di occupazione abusiva, il giardino Chignoli, tra la bocciofila e l’area cani di via Marsigli, è stato finalmente sgomberato dalle forze dell’ordine.

Restituito alla cittadinanza uno spazio di Pozza Strada

L’intervento restituisce alla cittadinanza del quartiere Pozzo Strada uno spazio pubblico importante, da tempo compromesso da situazioni di degrado per via della presenza, stanziale, di camper e furgoni. Situazione che ora sembra sul viale del tramonto.

Soddisfazione da parte del consigliere di Fratelli d’Italia della Circoscrizione 3, Stefano Bolognesi, autore di alcune segnalazioni. Proprio Bolognesi ha sottolineato la necessità di non abbassare la guardia. “È positivo che il giardino sia stato finalmente liberato e torni a essere fruibile in sicurezza - ha dichiarato Bolognesi - ma ora serve continuità nella vigilanza, nella cura e nella gestione del territorio. Solo così si eviteranno nuove occupazioni o episodi di degrado”.