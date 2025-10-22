Fastweb in down, disagi in tutta Italia: molte segnalazioni anche dagli utenti di Torino

Anche a Torino è allarme Fastweb: in tutta Italia, infatti, si moltiplicano in queste ore le segnalazioni di un diffuso malfunzionamento dell'operatore delle telecomunicazioni. E la città della Mole, insieme al resto del Piemonte, non fa eccezione.



Gli utenti segnalano che a causa del down non è possibile connettersi a Internet, ma allo stesso tempo è impossibile anche parlare con il numero di servizio per chiedere informazioni. Il sito Downdetector, che monitora i disservizi sul web, sta facendo registrare altissimi picchi di segnalazioni.



Al momento, si attendono comunicazioni ufficiali da parte di Fastweb per chiarire le cause che hanno portato al down mattutino e per conoscere i tempi previsti per il ripristino completo del servizio.



