Fastweb in down, disagi in tutta Italia: molte segnalazioni anche dagli utenti di Torino

Da qualche ora non è possibile connettersi online e anche il numero di servizio risulta non raggiungibile

Disagi per gli utenti Fastweb anche a Torino e in Piemonte

Anche a Torino è allarme Fastweb: in tutta Italia, infatti, si moltiplicano in queste ore le segnalazioni di un diffuso malfunzionamento dell'operatore delle telecomunicazioni. E la città della Mole, insieme al resto del Piemonte, non fa eccezione.

Gli utenti segnalano che a causa del down non è possibile connettersi a Internet, ma allo stesso tempo è impossibile anche parlare con il numero di servizio per chiedere informazioni. Il sito Downdetector, che monitora i disservizi sul web, sta facendo registrare altissimi picchi di segnalazioni.

Al momento, si attendono comunicazioni ufficiali da parte di Fastweb per chiarire le cause che hanno portato al down mattutino e per conoscere i tempi previsti per il ripristino completo del servizio.

 

