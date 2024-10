Da Dario Vergassola e Fabrizio Bosso, i grandi artisti aiutano le "Rigenerazioni” a Beinasco

Lo scorso weekend a Beinasco è stato tempo di “Rigenerazioni”, il festival costruito per raccontare una città che cambia e cresce anche attraverso la cultura. Tanti gli eventi in programma, tutti gratuiti, con ospiti di livello nazionale.

Da Vergassola a Fabrizio Bosso

In un teatro Sant’Anna tutto esaurito, Dario Vergassola ha fatto ridere, pensare e divertire il pubblico presente, in precedenza tanta partecipazione e applausi durante lo spettacolo Danzarmonia. La conclusione è stata il concerto di Fabrizio Bosso e Julian Mazzariello, che hanno voluto omaggiare il ricordo di Pino Daniele nel segno del jazz.

Soddisfatto il sindaco Cannati

Soddisfatto per la riuscita dell'evento il sindaco Daniel Cannati, che ha ringraziato l'assessore Carosso e a tutti coloro che si sono spesi per l'organizzazione: "Questo evento racconta una Beinasco ambiziosa, che cresce anche ospitando grandi eventi e momenti di cultura, gratuiti, per tutti i cittadini".