Cinema al Cinema: nel weekend biglietti a 3,50 euro per tutta la famiglia

“Dal Covid, ci siamo resi conto che il pubblico che ha stentato a riprendere presenza in sala è quello delle famiglie”, così Luigi Boggio presidente Agis Piemonte, che con questo dato alla mano ha presentato la terza edizione Cinema al Cinema. Un progetto partito nel 2022 e organizzato da Agis Piemonte Valle D’Aosta che coinvolge tutte le province della regione attraverso il circuito di 35 sale cinematografiche piemontesi. Quest’anno saranno 140 le proiezioni di titoli per tutta la famiglia al costo di 3.50 euro che saranno presentati nei weekend a partire da sabato 26 ottobre e fino ad aprile 2025.

“Abbiamo oltre 100 titoli in catalogo che potranno scegliere gli esercenti del cinema. Il nostro obiettivo è coinvolgere il pubblico di oggi, ma soprattutto il pubblico di domani”, spiega Marta Valsania, segretario generale Agis.

Il progetto con le scuole

Coinvolte anche quest’anno le scuole con 11 appuntamenti per ogni ordine e grado del Piemonte che prevedono una vera e propria lezione in sala con approfondimento pre e post proiezione.

L’abbonamento Una sera al cinema

Torna anche per la stagione 2024/2025 l’abbonamento Una sera al cinema dal valore di 60 euro composto da 11 tagliandi non nominali, spendibili fino al 30 settembre. Coinvolte 48 strutture con oltre 100 schermi col programmazione che spazia dai grandi blockbuster ai film d'animazione.

Per gli esercenti

Torna anche il progetto rivolto agli esercenti I settore in una veste arricchita. Quattro le azioni rivolte ai gestori di cinema: un nuovo market show all’interno del Torino Film Industry, un network working tra professionisti, un tirocinio curricolare di 225 ore per dieci studenti DAMS che si approcciano alla gestione di sale cinematografiche e 4 webinar.

Le sale premiate

In totale sono state coinvolte oltre 9mila persone nella seconda edizione del 2023/2024. Le sale premiate che hanno fatto registrare i numeri più alti sono state per quanto riguarda l’Anec il Vittoria di Bra, il Margherita di Cuorgnè e il Movie Planet di Vercelli, mentre per l’Acec, il Monterosa di Torino, il Lumière di Asti l’Aurora di Savigliano.

Oltre 20 mila persone coinvolte nel progetto in due anni

Cinema al Cinema non è solo biglietti ridotti di un bando regionale per cercare di invogliare il pubblico a tornare in sala. “L’idea è quella di fare un’operazione di sistema - spiega Luigia Zanetta dell’Osservatorio Culturale del Piemonte presentando i dati di Cinema al Cinema degli ultimi due anni -. Dopo due anni di lavoro con cinema al cinema Agis ha proposto oltre 600 iniziative, dalle proiezioni agli incontri di networking per gli operatori. Tutti questi appuntamenti hanno generato 446 spettacoli ed eventi in 149 giorni. 107 titoli di cui 27 produzioni piemontesi che hanno coinvolto le 8 province 46 sale in 40 comuni. In totale 20 mila presenza in totale, le famiglie sono il 75% del pubblico”.

Per info: cinemaalcinemapiemonte.it

https://cinemaalcinemapiemonte.it/