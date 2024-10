“Posizioni. I modi di *******”: a Torino la prima rassegna indipendente di grafica e fotografia erotica

Sensuale, libera, provocatoria ma anche frizzante, educativa e artistica. A Torino arriva la prima edizione di “Posizioni. I modi di *******” la rassegna indipendente di grafica e fotografia erotica organizzata e curata da Soluzioni Festival.

La rassegna avrà luogo dal 29 ottobre (con inaugurazione alle ore 17) al 3 novembre, nei giorni dell’Art Week torinese, presso un’ex officina, attualmente inutilizzata, in corso Palermo 55 a Torino, uno spazio ampio in grado di regalare un’ambientazione affascinante e post-industriale in una zona della città dove si sta concentrando la creatività torinese.

L’obiettivo che si pone Posizioni è quello di stimolare, attraverso un percorso che unisce esposizioni artistiche, talk e divulgazione, il dialogo sull’arte erotica, abbattendo tabù e aprendo nuove prospettive, in un ambiente aperto e rispettoso dove l’espressione della sessualità possa essere interpretata come una forma d'arte capace di arricchire il panorama culturale contemporaneo.

Saranno circa dieci i fotografi, grafici e artisti che proporranno le loro opere:

Con Rebecca Dorothy, l’esplorazione della percezione del corpo femminile, del sesso e della sessualità si trasforma in un viaggio intenso e viscerale. Attraverso le sue esperienze tra Roma, Berlino e Parigi, l’artista utilizza la fotografia come strumento per indagare la libertà e l’autoaffermazione. Le sue opere fondono una sensualità audace con la celebrazione della bellezza autentica e imperfetta del corpo, creando un dialogo potente tra provocazione e intimità.

Accanto a lei, le fotografie di Marina Zaia – talentuosa fotografa piemontese e co-fondatrice dell’APS L’Intreccio Viola – invitano a un’esperienza visiva che abbraccia il sex positive, il body positive e l’estetica queer. La sua ricerca fotografica offre uno sguardo sensibile e inclusivo sulla bellezza e sull’erotismo in tutte le sue sfumature.

Un’intera sezione sarà dedicata alle illustrazioni di Thomas Ray, graphic artist, direttore artistico e illustratore di fama internazionale. Le sue collaborazioni con VICE, Rolling Stone Magazine e Mondadori testimoniano il suo talento nel veicolare, attraverso l’arte, vitalità ed energia. Le sue opere smascherano tabù e cliché sociali, offrendo una visione audace e trasgressiva.

Tra gli artisti selezionati, spiccano anche Luca Matarazzo, Alessandra Pace e Marcel Swann con il loro progetto BadSeedZine, attivo dal 2017 e già alla sesta pubblicazione. I loro lavori esplorano le infinite sfumature dell’erotismo e della sessualità, proponendo una visione autentica e libera, in aperta opposizione alle convenzioni mediatiche. Un'estetica sovversiva che parla direttamente agli appassionati del genere.

A completare il panorama artistico della mostra sarà la presenza di SenzaFuturo, studio di design radicale e multidisciplinare, con un contributo incisivo al dialogo sulla coscienza critica contemporanea. Presenteranno in anteprima la chatbot “Godo”, un progetto innovativo che apre nuove prospettive di comunicazione e interazione.



Per info: https://fb.com/<wbr></wbr>posizionifestival