Nuvole di vapore a Torino, i tombini di via Millefonti fumano da due settimane

Da circa due settimane, un paio di tombini di via Millefonti, tra via Genova e via Ventimiglia, emettono nuvole di fumo, attirando l’attenzione dei passanti e dei residenti della zona. Il fenomeno, nemmeno più tanto insolito, ha scatenato confronto sui social, dove gli utenti hanno scherzato sul paragone con le classiche scene metropolitane di New York, con i famosi “manhole steam” che animano la Grande Mela.

Secondo Iren, l’azienda che gestisce il teleriscaldamento, si tratta di vapore proveniente dalle condotte sotterranee: "Stiamo cercando il punto esatto in cui si trova la perdita - spiegano dall’azienda -, ma non ci sono utenze fuori servizio e non sono previste interruzioni del riscaldamento". La stessa segnalazione è arrivata anche dal cortile interno del complesso di via Genova all’angolo con via Giaglione.

Fenomeni simili non sono rari nelle grandi città: quando l’acqua calda o il vapore dei sistemi di riscaldamento sotterranei incontra l’aria fredda, si crea una nuvola visibile che, pur inquietante dal punto di vista visivo, è generalmente innocua. Altri fattori che possono contribuire a questo effetto includono scarichi di acque piovane, manutenzione dei tunnel sotterranei o processi di decomposizione di materiali sotto il manto stradale.

I residenti, però, non possono fare a meno di osservare con meraviglia lo spettacolo urbano, un vero e proprio “effetto cinema” torinese, che rende via Millefonti un piccolo angolo della Grande Mela, almeno per chi passeggia nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio.