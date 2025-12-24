Natale tutto l’anno: “Presepi dal Mondo” aperta fino a febbraio 2026 [FOTO]

Prosegue fino al 22 febbraio la mostra “Presepi dal Mondo: l’Arte del Natale”, ospitata presso la Fondazione Giubileo per la Cultura ETS. Un’esposizione che accompagna il pubblico in un viaggio attraverso le molteplici interpretazioni artistiche ed etnografiche del presepe, simbolo universale del Natale e patrimonio condiviso di culture diverse

La mostra è realizzata da Fondazione Giubileo per la Cultura ETS insieme al Rotary Club Torino Risorgimento e con il patrocinio di Rotary Distretto 2031, Circoscrizione 8 Torino e Volo2006.

La mostra nasce grazie alla generosa collaborazione di Barbara Colonna ed Enrico Mastrobuono, collezionisti di presepi provenienti da numerosi Paesi del mondo, e si arricchisce di contributi a cura di Gabriele Cresta e Gianni Possio. Materiali differenti, varietà di costumi, trasformazioni dei personaggi e declinazioni inusuali raccontano tradizioni, identità e sensibilità lontane tra loro, restituendo un percorso espositivo ricco e articolato.

L’esposizione è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle 17.00. Le visite del sabato e della domenica sono possibili esclusivamente su prenotazione, scrivendo all’indirizzo info@fondazionegiubileo.it. Nel periodo compreso tra il 24 dicembre e il 6 gennaio è fortemente consigliata la prenotazione anche per le visite infrasettimanali.

La Fondazione Giubileo per la Cultura ETS resterà chiusa nelle seguenti giornate festive: 24, 25, 26, 30 e 31 dicembre 2025; 1 e 6 gennaio 2026.

L’ingresso alla mostra è gratuito. La sede espositiva si trova in corso Bramante 58/7, Torino.