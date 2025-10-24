Fulvia Pedani nuova presidente della Consulta regionale femminile

Fulvia Pedani è la nuova presidente della Consulta regionale Femminile. Un nuovo assetto dell’Ufficio di presidenza dell’organismo, si è reso necessario dopo le dimissioni di Ornella Toselli a distanza di un solo anno dal suo insediamento ad inizio legislatura. Pedani è un medico oncologo della Città della Salute e presidente del Comitato Andos onlus di Torino. Attualmente il nuovo Udp oltre alla neopresidente è così composto: Beatrice Rinaudo e Rossella Calabrò vicepresidenti, mentre a ricoprire il ruolo di segretarie dell’ufficio di presidenza sono Silvia Ramasso e Marilena Bauducco.

Prima dell’inizio delle votazioni, la consigliera regionale segretaria delegata alla Consulta femminile Valentina Cera nel ringraziare Ornella Toselli per l’impegno profuso in questi anni ha sottolineato “quanto la Consulta femminile sia luogo deputato a recepire le istanze del territorio. Un laboratorio di idee che deve essere capace di far pervenire all’Assemblea legislativa tematiche oggettive di interesse per l’intera collettività”.

“Ringrazio tutte le componenti della Consulta per la fiducia riposta, spero di essere all’altezza di questo prestigioso incarico, nella speranza di riuscire ad essere un’efficace interlocutore tra l’organismo consultivo ed il Consiglio regionale” ha dichiarato la neopresidente Pedani.

Numerose le consigliere regionali presenti: Paola Antonetto, Marina Bordese e Alessandra Binzoni (FdI), Gianna Pentenero e Simona Paonessa (Pd), Debora Biglia (FI) e Sarah Disabato (M5s).