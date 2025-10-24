Piemonte, un milione e 350mila euro per i progetti sull’invecchiamento attivo

E' online sul sito della Regione Piemonte l'Avviso pubblico 2025 per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi ed iniziative connessi all’attuazione del Piano per l’Invecchiamento attivo.

Per "Comuni, Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, Enti del terzo settore ed Enti associativi diversi" l'assessorato regionale alle Politiche Sociali ha messo a disposizione un milione e 350 mila euro, a sostegno dei progetti che mirano a prevenire la degenerazione fisica e psichica delle persone anziane attraverso il miglioramento della qualità della vita e l’incremento delle competenze.

"In questi anni - spiega l'assessore regionale alle Politiche sociali Maurizio Marrone - abbiamo saputo incarnare lo spirito della legge regionale sull'invecchiamento attivo, assegnando però le risorse necessarie affinché non rimanesse solo su carta, come purtroppo era avvenuto durante l'era Chiamparino. Il costante aumento delle risorse sull'invecchiamento attivo permetterà anche quest'anno di sostenere decine di progetti per palestre di salute, senior housing, opportunità di apprendimento e di aggiornamento, promozione della salute attraverso l’adozione di stili di vita sani, partecipazione e impegno civico. Oltre ad azioni per favorire l'indipendenza e la sicurezza, la mobilità autonoma e la permanenza degli anziani nel proprio domicilio".

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 18/11/2025.

Tutte le informazioni di dettaglio sono reperibili al link: (https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/invecchiamento-attivo-12025-assegnazione-contributi-progetti-dedicati).