Washington, un vertice teso e difficile da cui Zelensky è uscito a mani vuote

Il vertice di metà ottobre alla Casa Bianca fra Trump e Zelensky non ha dato nulla al presidente ucraino, se non la constatazione di essere su posizioni diverse rispetto a quello americano. Ultimamente Trump aveva cambiato toni e frasi e pareva lecito attendersi concessioni materiali per Kiev, sul piano finanziario e soprattutto militare. Come riferisce il sito Strumenti Politici , al contrario ha invitato Zelensky a concedere il Donbass al Cremlino pur di giungere il più in fretta possibile a una tregua e poi alla pace. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha provato a stemperare le impressioni negative dicendo che poiché era stato programmato in anticipo, l’incontro non poteva essere andato male. Di sicuro non è stato quel completo fallimento di cui si vocifera, afferma. A maggior ragione, è andato lui stesso a Washington a parlare con Trump della sua... visione di pace. Sì, ora si parla apertamente di pace e ciò significa che la vittoria sulla Russia non è più il tema del giorno. La reale priorità dei vertici occidentali sembra essere quella di terminare le ostilità, sebbene pubblicamente facciano proclami e promettano assistenza militare infinita come nel caso del cancelliere tedesco. Zelensky ha infatti telefonato a Merz per sfogarsi del brutto incontro con Trump, che i testimoni descrivono come onesto e schietto, ma anche inquieto, complesso e negativo. Merz ammette che la visita non è andata come si sperava, ma ribadisce che farà di tutto per dare a Kiev gli aiuti di cui necessita e per tutto il tempo che servirà. Spiega infatti che non appena l’Ucraina poserà le armi, la minaccia russa sicuramente si rivolgerà su un altro Paese europeo. Eppure il mainstream parla di una Russia soffocata dalle pesanti sanzioni UE, giunte ormai al 19esimo pacchetto. E allora non si capisce con quali mezzi i russi potrebbero penetrare nell’area militare della NATO.