Roletto, recuperata un'aquila delle steppe che si era allontanata dal proprietario

Lunedì 26 ottobre a Roletto, a seguito della segnalazione di un cittadino che aveva ritrovato un rapace diurno, gli agenti del Nucleo Faunistico della Polizia Locale della Città metropolitana di Torino hanno recuperato un esemplare di Aquila delle steppe (Aquila nipalensis il nome scientifico), che si era allontanato dal legittimo proprietario.

Recatisi sul posto, gli agenti hanno riscontrato che il volatile portava un anello riportante il codice identificativo dell'animale. Si è quindi proceduto alla riconsegna dell'Aquila al proprietario, dopo la verifica della documentazione che attesta l'autorizzazione alla detenzione del volatile.

Nel caso ci si imbattesse in animali in evidente difficoltà, per quanto riguarda la fauna selvatica pericolosa o non gestibile dai cittadini, il CANC-Centro Animali Non Convenzionali e la Città metropolitana hanno stipulato da alcuni anni una convenzione, che prevede l'impegno diretto della Struttura didattica speciale Veterinaria dell'Università di Torino, oltre che del personale della Nucleo Faunistico della Polizia locale della Città metropolitana, per il servizio "Salviamoli Insieme on the road". Tale servizio prevede il recupero in campo della fauna selvatica pericolosa o non gestibile dai cittadini. Il CANC ha sede in largo Braccini 2 a Grugliasco e, come detto, cura il servizio per conto della Città metropolitana. Il servizio "Salviamoli Insieme on the road" è attivo 24 ore su 24 sulla linea telefonica 349-4163385, a cui rispondono i tecnici faunistici che effettuano i recuperi di ungulati, carnivori pericolosi, rapaci e ofidi.

Al numero 366-6867428 del servizio "Salviamoli Insieme" rispondono invece i veterinari in reperibilità che visitano gli animali selvatici portati al CANC dai privati cittadini.