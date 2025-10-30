“Aiutiamo gli Anziani”: a Torino un incontro su cure domiciliari e Rsa

Giovedì 30 ottobre 2025, dalle 15 alle 17, la Sala Consiglio della Circoscrizione 5, al secondo piano del Centro Civico di via Stradella 192, ospiterà l’incontro “Aiutiamo gli Anziani”, promosso dalla Città di Torino in collaborazione con la Circoscrizione 5 e il Consiglio dei Seniores.

L’evento si propone di affrontare le principali problematiche legate agli anziani non autosufficienti, offrendo informazioni pratiche e supporto a familiari, caregiver e associazioni che si occupano di assistenza. Durante l’incontro verranno illustrate le modalità di cura a domicilio, le opportunità offerte dalle RSA e le procedure da seguire dopo un ricovero ospedaliero.

All’iniziativa parteciperanno rappresentanti della Fondazione Promozione Sociale Onlus/Ets e dell’Associazione Alzheimer Piemonte, che forniranno indicazioni operative e consigli su come gestire al meglio l’assistenza agli anziani, con particolare attenzione ai malati affetti da patologie degenerative.

L’incontro si inserisce nel più ampio programma della Città di Torino volto a sostenere gli anziani e le loro famiglie, favorendo la diffusione di informazioni e servizi utili per garantire una gestione efficace e sicura delle cure, nel rispetto della dignità e del benessere degli utenti.

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini interessati.