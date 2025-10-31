Grande festa per i 107 anni di Dante Piccobotta, il centenario più longevo di Collegno

Collegno ha festeggiato un compleanno davvero speciale: il signor Dante Piccobotta ha compiuto 107 anni. E non solo: insieme alla moglie Caterina ha celebrato anche 78 anni di matrimonio. Un compleanno che pone Dante in cima alla lista dei centenari della Città.

Ferroviere per quarant’anni, Cavaliere del Lavoro, Dante è stato — e continua a essere — un volto familiare per tanti cittadini. Fino a poco tempo fa lo si incontrava spesso per le vie del quartiere Regina Margherita dove abita, mentre faceva la spesa o scambiava due parole con chi lo riconosceva. Alla festa organizzata dalla figlia e dai nipoti, era presente anche il Sindaco di Collegno, che ha voluto portare personalmente gli auguri della Città secondo la tradizione collegnese di saluto dei centenari del territorio.

"Avrei sposato anche prima mia moglie, ma c’era la guerra. Avevamo vent’anni. Sono stato mandato in Sicilia, poi di nuovo al fronte al confine - racconta con lucidità Dante Piccobotta - In guerra ho perso mio fratello, i miei amici. Se penso a quello che sta succedendo ora, capisco che non è stato capito nulla dalla storia”.

“Dante è un patrimonio vivente di Collegno - ha detto il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone - La sua storia ci ricorda che la forza di una comunità nasce dalle persone che la abitano, giorno dopo giorno, con amore e dedizione. A lui e alla sua famiglia va il nostro abbraccio più sincero”.