Ad un mese dall'incendio (e dalla grande paura), riapre la pista di kart a Moncalieri

E' passato poco più di un mese dal vasto incendio che aveva interessato la pista di kart a Moncalieri, in strada Freylia Mezzi, ma finalmente l'impianto è pronto a riaprire. Ultimate il grosso delle riparazioni, il circuito di zona Barauda torna disponibile per gli appassionati dalle 12 di oggi, venerdì 31 ottobre.

L'annuncio social dei gestori

A darne l'annuncio, attraverso i social, i gestori dell'impianto: "Scriviamo finalmente per portare buone notizie - fanno sapere dal Club Des Miles - la pista riapre questo venerdì alle ore 12 e saremo operativi fino al tramonto. Sabato e domenica dalle 9 al tramonto".

L'impianto, danneggiato dall'incendio, è ancora sprovvisto di corrente e alcune parti non saranno a disposizione. "Ad oggi, il magazzino dei kart rimane inaccessibile - informano i gestori - potrebbero esserci delle svolte sotto questo punto di vista entro il weekend, ma per il momento i kart in rimessaggio sono ancora sotto sequestro. Speriamo di vedervi comunque numerosi questo weekend".

Una vera e propria rinascita

E se anche tutto non sarà ancora a posto al 100%, questa ripartenza ha davvero il sapore di una rinascita, arrivata anche in tempi piuttosto celeri, visto quanto successo nella notte tra il 21 e il 22 settembre.