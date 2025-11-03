Cassonetti e rifiuti incendiati, un'altra notte da incubo per piazza Livio Bianco

Weekend agitato tra piazza Livio Bianco e piazza Giovanni XXIII, a Mirafiori Nord, dove ignoti vandali hanno dato alle fiamme alcuni bidoni dell’immondizia e cumuli di rifiuti. L’episodio, avvenuto nelle ore centrali della notte, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, accorsi per spegnere le fiamme che hanno generato un denso fumo visibile anche dalle vie limitrofe.

Vandali in azione

Ancora da chiarire le cause del rogo, ma secondo i primi riscontri si tratterebbe di un atto vandalico deliberato, probabilmente opera di ragazzini annoiati che già in passato si sarebbero resi protagonisti di danneggiamenti e schiamazzi notturni nella zona.

A denunciare l’accaduto è stato il consigliere dei Moderati della Circoscrizione 2, Alessandro Nucera, che ha sottolineato come l’episodio “riaccenda il tema della sicurezza e del controllo del territorio” nelle aree residenziali di Mirafiori.

"Dopo le petizioni e le richieste formali avanzate negli ultimi anni dai cittadini, è ormai indispensabile installare le telecamere di sorveglianza - spiega Nucera -. La piazza resta troppo spesso teatro di vandalismi, abbandono di rifiuti e bivacchi notturni".

Manifestazioni e petizioni

Da una parte i lavori del patto "Abitare Mirafiori", dall'altro un quartiere che continua a fare i conti con i raid vandalici. Nell'ultimo anno i residenti hanno organizzato manifestazioni e raccolte firme per chiedere maggiore sicurezza, illuminazione e un presidio più costante delle forze dell’ordine, dopo numerosi casi di vandalismo e microcriminalità. Non ultimo il caso dell'occupazione di via Sanremo da parte di alcuni camper rom, con un mezzo che si è persino ribaltato in strada. Senza dimenticare l'accoltellamento ai danni di un 17enne, avvenuto lo scorso settembre.