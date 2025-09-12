Maxi rissa a Mirafiori: 17enne accoltellato, indagano i carabinieri

Una maxi rissa tra una decina di ragazzi è scoppiata ieri sera, 11 settembre 2025, in piazza Dante Livio Bianco, nel quartiere Mirafiori. La faida è culminata in una coltellata all’addome di un giovane di 17 anni di origine marocchina. Il ragazzo è stato immediatamente trasportato al Cto: fortunatamente le sue condizioni non sono gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

Dieci identificati

I carabinieri intervenuti sul posto hanno identificato tutti i partecipanti alla lite, una decina di giovanissimi tra italiani e nordafricani, e stanno ora cercando di ricostruire le dinamiche della rissa per risalire all’autore del fendente.

Secondo le prime ricostruzioni, la lite è iniziata tra urla e spintoni e, dopo pochi minuti, ha preso una piega violenta con una coltellata che ha reso necessario il ricovero del minorenne. Nelle prossime ore verranno raccolte ulteriori testimonianze e immagini di sorveglianza per chiarire i motivi della lite.

Le mille firme raccolte

Intanto in zona protestano i cittadini che a giugno avevano raccolto mille firme in segno di protesta. Nel mirino i raid vandalici, gli schiamazzi notturni, i bivacchi davanti ai minimarket e le baby gang. Famiglie che erano anche scese in piazza per una manifestazione, con tanto di megafoni e striscioni al seguito. "E ora, ecco un altro fatto di cronaca" protestano.

Una qualità della vita precipitata secondo chi abita tra via Don Grazioli, corso Siracusa e via Sanremo. "In commissioni abbiamo dibattuto più volte dell'argomento - dichiara il consigliere dei Moderati della Circoscrizione 2, Alessandro Nucera -. E tutti noi, cittadini compresi, siamo allarmati perché da mesi viene chiesto di posizionare le telecamere. Quella è una zona molto critica, con ragazzo che spesso e volentieri sostano nel piazzale fino alle 3 del mattino".

Solo la settimana scorsa in piazza Livio Bianco è intervenuta la polizia, per bottigliate tra adolescenti. "Forse sarebbe anche il caso di organizzare un presidio fisso".

A che punto siamo

Guarda caso l'area del Redentore, questa domenica, sarà teatro della Festa dello Sport. E di altre iniziative. "Come la presentazione del patto di collaborazione “Abitare Mirafiori” alla cittadinanza - racconta il presidente della 2, Luca Rolandi -. Il vicino centro Lilliput ha riaperto e presto prenderanno il via i lavori della bocciofila. Ed è ripartito anche il progetto dell’educativa di strada, con personale attivo sul territorio".

Interventi sufficienti? Secondo Rolandi no. "Bisogna intensificare le azioni di prevenzione, con qualche passaggio serale da parte della polizia municipale - continua Rolandi -. E' molto che lavoriamo su questo tema e riteniamo serva un ulteriore grosso lavoro educativo, magari con le scuole presenti sul territorio".