Cronaca | 04 novembre 2025, 19:35

Incidente in via Pietro Cossa: 17enne centauro gravissimo al Cto

Tremendo scontro auto-moto avvenuto all'angolo con via Carrera: operato poco fa, il giovane è in prognosi riservata

Immagine d'archivio

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 4 novembre, intorno alle 16.30 in via Pietro Cossa angolo via Carrera per un  incidente stradale che ha coinvolto una moto e un'auto. 

Il motociclista, 17 anni, è rimasto ferito in modo grave. L'equipe dell'ambulanza che lo ha soccorso lo ha trasportato all'ospedale Cto in codice rosso.

Il giovane ora è intubato, ha riportato un trauma facciale e trauma cranico, per il quale è stato operato poco fa: la prognosi è riservata.

redazione

