Arignano, bus con ragazzi diretti a scuola contro un'auto: muore l'uomo che si trovava al volante della vettura [FOTO]

Questa mattina un autobus con a bordo 50 persone, di cui almeno una ventina di studenti diretti a scuola, si è scontrato contro un'automobile ad Arignano, in provincia di Torino. Lo schianto si è verificato in via borgo Cremera all'angolo con via Borgonuovo, secondo cause e dinamiche ancora da ricostruire. Non si esclude che un'invasione di corsia possa aver causato lo scontro: i detriti sono ovunque, la vettura riporta danni ingenti, mentre il bus ha concluso la sua traiettoria contro un'abitazione al civico 16 di via Borgonuovo.



Il bilancio è drammatico: ha infatti perso la vita l'uomo che si trovava al volante dell'automobile.



Per chi si trovava sul bus (compagnia Giachino che compie servizio non urbano), invece, solo contusioni, ma nessuno ha riportato conseguenze gravi. Dieci studenti feriti sono stati portati all'ospedale di Chieri, altri sono arrivati a scuola.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 ed è arrivato anche l'elicottero del servizio regionale di elisoccorso, oltre a diverse ambulanze. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, mentre le indagini sono affidate ai carabinieri.