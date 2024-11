Torino capitale d'Italia con l'assemblea Anci, Lo Russo: "I sindaci, non i partiti, decidono il Presidente"

Torino per tre giorni diventa "capitale" d'Italia. Dal 20 al 22 novembre al Lingotto si svolgerà la 41esima assemblea annuale Anci, che verrà inaugurata alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un appuntamento dal doppio valore: gli oltre 5mila sindaci ed amministratori locali da tutto il Paese sono chiamati ad eleggere il nuovo presidente dell'Anci.

La sfida

E in pole per succedere a Decaro c'è il sindaco Stefano Lo Russo, che sfida il collega di Napoli Gaetano Manfredi. Ad appoggiare il primo cittadino di Torino il nord, mentre la segretaria nazionale del PD Elly Schlein non ha ancora scelto chi indicare. Ma sono gli stessi amministratori a rivendicare l'autonomia dell'Anci dai partiti nazionali, da Beppe Sala di Milano a Gaetano Manfredi di Napoli fino a Lo Russo.

"Presidenza Anci la scelgono i sindaci"

"La presidenza dell'Anci - ha ribadito il primo cittadino della Mole - è una prerogativa dei sindaci: sono loro ad essere chiamati a designare i loro rappresentanti, non i partiti". "L'Anci - ha aggiunto - è un'associazione di Comuni, i cui vertici devono essere rappresentativi di tutte le diverse articolazioni italiane che sono certamente anche quelle partitiche, ma soprattutto quelle territoriali. Dei piccoli Comuni che sono l'ossatura portante del nostro paese, delle città medie che sono un motore economico estremamente rilevante e delle delle grandi città".

E l'atmosfera dell'assemblea si estenderà anche al resto della Città. La cupola trasparente allestita in piazza Castello per le Atp ospiterà infatti dal 22 al 24 novembre Anci Off, una serie di incontri ed appuntamenti dedicati a bellezze e curiosità dei Comuni italiani aperti ai turisti e torinesi. Nel tratto di via Roma, compreso tra piazza Castello e San Carlo, sorgerà invece il "Villaggio dei comuni italiani", con un centinaio di stand espositivi.

I commenti

"Questi appuntamenti - ha spiegato il governatore Alberto Cirio - attestano ancora una volta il percorso fatto perché Torino e la Regione siano sempre più centrali nelle politiche nazionali". "Quando un evento come l'Anci - ha osservato - arriva a Torino c'è credibilità politica". "La cosa bella dell'Anci è che il voto sindaco di Elva vale come quello di Roma" ha concluso il governatore.

"In quei giorni - ha sottolineato il presidente Anci Piemonte Davide Gilardino - Torino diventa il centro della nostra amata Italia". E come ha voluto sottolineare Lo Russo, l'assemblea Anci di Torino "ha battuto tutti i record in termini di iscrizioni: è la più partecipata di sempre, con un record di spazi espositivi".