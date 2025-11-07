"Novembre in movimento": la danza unisce la città

Nel mese di novembre prosegue il percorso congiunto delle rassegne Danza Oltre le Barriere 4.0, Incontra e Danza a KM0, progetti della Fondazione Egri - Centro di Rilevante Interesse per la Danza. Entrambi i progetti condividono una visione di arte come strumento di inclusione e rigenerazione sociale, portando danza, musica e performance in spazi di prossimità per costruire nuove forme di partecipazione e incontro con i cittadini.

Il programma



7 novembre, ore 20.45 – Studio EgriBiancoDanza (via Vico 11) Cercare la Bellezza – Una serata dedicata al dialogo tra danza e musica dal vivo con “NOA – Anteprima” del Balletto Teatro di Torino, “Au delà” della Compagnia EgriBiancoDanza e un duetto con Guitare Actuelle.

10 novembre, ore 19.30 – Circolo Culturale Antica Abbadia (Strada del Cascinotto 59) Aperitivo in Danza – Un incontro informale tra artisti e pubblico con performance di EgriBiancoDanza e Guitare Actuelle, seguito da un momento conviviale.

12 novembre, ore 11.00 e 14.00 – Teatro Monterosa (via Brandizzo 65) Cappuccetto Rosso – Spettacolo per le scuole primarie della Compagnia Giardino Chiuso: una fiaba danzata che stimola immaginazione e creatività nei più piccoli.

16 novembre, ore 18.00 – Progetto Slip (corso Giulio Cesare 338/50d) Danza in due atti – Due creazioni contemporanee: “Romanza” di Loredana Parrella (Twain Physical Dance Theatre) e “Welcome Two” di Simone Repele e Sasha Riva (Eko Dance Company).

21 novembre, ore 20.45 – Ipuntidanza / Danza a KM0 Giovani in scena – Incontro tra allievi e professionisti con la Scuola di Danza Susanna Egri e la Compagnia EgriBiancoDanza. In programma: “Scritto sul mio corpo” e “Escaping” di Agnese Casuccio.

Le iniziative di novembre rappresentano il cuore pulsante di un percorso più ampio che unisce Danza Oltre le Barriere 4.0, IN.CON.TRA e Danza a KM0 nella comune finalità di promuovere un’arte accessibile e partecipata, capace di generare connessioni e rigenerare la vita culturale dei quartieri. Attraverso la collaborazione tra Fondazione Egri, Balletto Teatro di Torino, Guitare Actuelle e le Circoscrizioni 1 e 6 , i progetti proseguono nella costruzione di un ecosistema culturale aperto, inclusivo e in costante dialogo con la città.