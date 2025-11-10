Torino Tramvai Cinetour: un viaggio tra i set de “La donna della domenica”

Durante il Glocal Film Festival, un evento che celebra un film che è diventato emblema della Torino degli anni Settanta: La donna della domenica.

Domenica 16 novembre, dalle 10.30 alle 17.30, il “Torino Tramvai Cinetour" condurrà il pubblico in un viaggio tra i set del celebre film di Luigi Comencini, La donna della domenica, con Marcello Mastroianni, Jacqueline Bisset e Jean-Louis Trintignant, nel cinquantenario della sua uscita.

Alle ore 10.30, al Polo Le Rosine, proiezione e introduzione al film. Dopo una pausa pranzo libera, il pubblico si ritroverà alle 14 per una performance che rievoca le atmosfere del romanzo di Fruttero & Lucentini, prima di partire, alle 15 circa, dal vicino capolinea di piazza Carlina a bordo del tram storico di Cinecittà.

Durante il percorso, i viaggiatori saranno accompagnati dalle letture di Giulia Cearini, Elia De Nittis e Sara Corona, tratte dal romanzo, e dalle improvvisazioni al sassofono di Lorenzo Lionello.



L’itinerario attraverserà le vie e le piazze che furono scenografia del film, offrendo anche l’occasione di scoprire con Giorgio Scianca, autore del volume Torino Filmopolis, le molte location torinesi immortalate dal cinema.

Un appuntamento realizzato in collaborazione con Piemonte Movie e l’Associazione Torinese Tram Storici (ATTS).