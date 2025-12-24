“A scuola di rap”: a Torino un laboratorio musicale per ragazzi under 14

Scrittura, musica e racconto di sé diventano strumenti educativi per dare voce alle emozioni e ai vissuti dei più giovani. Sono aperte le iscrizioni per “A scuola di rap”, il percorso laboratoriale dedicato a ragazze e ragazzi della scuola secondaria di primo grado, dagli 11 ai 14 anni, che unisce creatività e tecnica musicale.

Il laboratorio prevede sette incontri di scrittura e pratica rap, durante i quali i partecipanti saranno accompagnati nell’esplorazione delle proprie storie personali attraverso il ritmo, le parole e la composizione musicale. Un’occasione per trasformare pensieri ed emozioni in testi, lavorando sull’espressione individuale e sul confronto di gruppo.

Gli incontri si terranno ogni lunedì, a partire dal 12 gennaio 2026, con orario 15-17.30, presso Binaria - centro commensale del Gruppo Abele, in via Sestriere 34.

L’iniziativa rientra nel progetto ComunitAttiva 2.0, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito della Città dell’Educazione, in collaborazione con la Città di Torino e con il patrocinio della Circoscrizione 3. Il percorso è curato dall’associazione Teatro&Società della Fondazione Gruppo Abele Onlus, insieme alla Libreria Binaria, realtà da anni impegnate in progetti culturali ed educativi rivolti alle nuove generazioni.

Un laboratorio che utilizza il linguaggio del rap come strumento di ascolto, inclusione e crescita, capace di parlare ai ragazzi con un codice vicino al loro mondo.