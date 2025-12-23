Dalla Porta Romana al Castello, Torino vince il bando regionale sul turismo inclusivo

Torino rafforza ulteriormente la propria identità di destinazione turistica accessibile: il progetto “Gateway. Dalla Porta Romana al Castello. Palazzo Madama For All” - presentato dalla Città di Torino in qualità di ente capofila, in collaborazione con Fondazione Torino Musei - è tra i vincitori del bando della Regione Piemonte “Metti in Comune l’inclusione - interventi per un turismo accessibile in Piemonte”.

Il progetto ha l’obiettivo di rendere sempre più accessibili e inclusivi i percorsi museali di Palazzo Madama, uno dei simboli del patrimonio storico e culturale cittadino, e verrà implementato grazie al finanziamento regionale di 100mila euro.

Il bando regionale sostiene interventi finalizzati a favorire l’accessibilità ai siti turistici e museali, potenziando le attività di informazione e accoglienza dedicate alle persone con disabilità: un obiettivo pienamente coerente con il percorso intrapreso da Torino, insignita nel 2025 del titolo “European Capital of Smart Tourism” e città più inclusiva e accessibile d’Italia per l’”Inclusivity Index (ISITT)”.

Palazzo Madama è già oggi uno dei musei italiani più innovativi sul tema dell’accessibilità, grazie a laboratori dedicati, mappe tattili, disegni in rilievo, video sottotitolati e tradotti in LIS, materiali in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) e percorsi pensati per persone con disabilità sensoriali, fisiche e cognitive.

Il progetto “Gateway” nasce per colmare alcune aree del museo ancora prive di supporti accessibili a persone cieche, ipovedenti, sorde, neurodivergenti, e andrà a valorizzare ulteriormente alcuni passaggi chiave della storia del Palazzo.

Il progetto si articolerà in tre principali ambiti di intervento. Saranno realizzati materiali di mediazione culturale accessibili e multilingue, tra cui QR Code con video in LiS in più lingue testi in Braille e ad alta leggibilità, disegni tattili in rilievo, schede in Caa, storie sociali per persone nello spettro dell’autismo, con un modello 3D tattile di Palazzo Madama che sarà posizionato nell’atrio del museo.

Saranno inoltre organizzate attività di formazione e disseminazione, rivolte ad operatori dei punti informativi, guide turistiche, volontari e studenti del settore, con corsi dedicati alla Caa, all'esplorazione tattile e alla comunicazione con persone sorde, per rafforzare le competenze sull’accoglienza inclusiva. Il progetto sarà completato da un'attività di comunicazione, con produzione e diffusione di contenuti video accessibili in Lis e in Caa sui canali social del Museo, anche in collaborazione con attivisti e blogger.

Elemento centrale del progetto sarà la co-progettazione, che coinvolgerà specialisti del mondo della disabilità e enti del terzo settore.