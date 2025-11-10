Una Notte al Mauto per le ATP Finals: le semifinali in diretta sul maxischermo del Museo

Sabato 15 novembre dalle 19 a mezzanotte, Club Silencio apre le porte del Museo Nazionale dell’Automobile in occasione delle ATP Finals per una serata nel museo che racchiude una delle collezioni più straordinarie al mondo.



Oltre alla visita alla rinnovata collezione permanente e alle mostre temporanee, sarà infatti possibile assistere alle semifinali di tennis più attese dell’anno grazie alla proiezione su maxischermo della diretta delle ATP Finals.



L’evento unisce automobili, sport, ma anche intrattenimento e musica con la selezione musicale di Blue Groove, i visual interattivi degli artisti di Nucleo, la residenza artistica di

Club Silencio, la proiezione del nuovo fashion film di IED Torino realizzato da Studio Comodo64 con la regia di Ivan Cazzola, i giochi a tema, drink e food!



Durante la straordinaria apertura serale, il pubblico potrà scoprire “Convergenze”, il nuovo progetto pluriennale del MAUTO che mette in dialogo l’automobile con l’arte

contemporanea. Imperdibile la mostra temporanea “News from the Near Future”, in occasione del 30° anniversario di Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, che riunisce opere dedicate alla mobilità del domani. Sarà possibile ammirare anche “Ritorno al Futuro”, curata da Gianluigi Ricuperati per il quarantesimo compleanno dell’omonimo film, con l’iconica DeLorean DMC-12, e il nuovo allestimento della collezione permanente del MAUTO, un percorso che illustra l’evoluzione tecnica, culturale e sociale dell’automobile dall’Ottocento a oggi.



In occasione delle ATP finals, durante la serata sarà proiettato infine “The Perfect Match”, il nuovo fashion film di IED Torino realizzato da Studio Comodo64 con la regia di Ivan Cazzola. Girato al Circolo della Stampa Sporting, trasforma i campi da tennis delle ATP Finals in una passerella inedita per le collezioni dei giovani designer in un racconto cinematografico.